"Vaccino entro aprile"

STATI UNITI – Il presidente americano Donald Trump non ha dubbi e promette: "Il vaccino contro il coronavirus sarà disponibile per tutti gli americani entro aprile". Lo ha assicurato ieri sera il tycoon in un discorso in cui ha affermato pure che "la distribuzione avverrà nelle 24 ore successive all'approvazione".

Nonostante lo scetticismo del Centers for Control and Disease Prevention, Trump è convinto che "il vaccino ci aiuterà a salvare milioni di vite e tornare alla normalità. Per le categorie più fragili, invece, un vaccino arriverà a breve". E ancora: "Noi abbiamo fatto un lavoro incredibile contro il virus cinese".