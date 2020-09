Incidente a Mendrisio: auto distrutte e strada chiusa al traffico

MENDRISIO – Un incidente è avvenuto questa mattina – poco prima delle 9:00 – in Via Franchini a Mendrisio. Per cause che l’inchiesta dovrà definire una Skoda targata Ticino, con alla guida una donna di mezza età – ha invaso la carreggiata opposta andando a collidere contro un’Opel sulla quale viaggiava una giovane della zona.

L’incidente si è, fortunatamente, risolto con soli danni materiali ad entrambe le vetture e un grande spavento per le protagoniste. Sul posto i soccoritori della SAM e quattro pattuglie di Polizia. La strada che collega Via Franchini a Via al campo Sportivo è stata chiusa al traffico per circa un’ora per i rilievi del caso.

Nell'articolo alcune foto scattate da un lettore.