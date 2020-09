Colpito da un veicolo da lavoro mentre operava in una galleria di servizio, è grave

PIOTTA - La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 10.00 presso un cantiere in via Funicolare del Ritom a Piotta vi è stato un infortunio sul lavoro.

In base a una prima ricostruzione, un operaio 38enne cittadino austriaco domiciliato nella regione, stava effettuando dei lavori all'interno di una galleria di servizio. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è stato colpito da un veicolo da lavoro alla guida del quale si trovava un 43enne cittadino portoghese residente nel canton Zurigo.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in elicottero in ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, ha riportato gravi ferite.