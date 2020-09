Prima quarantena di classe alle medie. Un ragazzo è positivo a Losone

LOSONE - Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) comunicano che un giovane che frequenta la scuola media di Losone è risultato positivo oggi al Coronavirus.

Di principio nella scuola dell’obbligo la messa in quarantena di un’intera classe è prevista in caso di positività di almeno due allievi. Nel caso specifico, lo svolgimento di una gita con pernottamento la settimana scorsa, nei due giorni precedenti la comparsa dei primi sintomi nel ragazzo oggi risultato positivo, ha reso necessaria l’adozione di questa misura a titolo precauzionale.

Dopo aver tempestivamente informato la direzione dell’istituto, l’Ufficio del medico cantonale ha in seguito provveduto già in serata a notificare alle famiglie via SMS di porre i ragazzi immediatamente in quarantena, in attesa di venir contattate, come da prassi, dal team di contact tracing nella giornata di domani.

A tutela delle persone coinvolte, si invitano i media a non sollecitare gli operatori e gli allievi dell'istituto, rivolgendosi per maggiori informazioni unicamente al numero sotto indicato.