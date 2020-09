BERNA - Non ci sono decessi nelle ultime 24 ore per Covid in Svizzera. I nuovi contagi sono 437, con 12'896 test effettuati.

I positivi al test diventano dunque, da inizio pandemia, 51'101, i morti restano fermi a 1'773.

15 persone sono state ospedalizzate, per un totale di 4'798.