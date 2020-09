Zlatan Ibrahimovic positivo al coronavirus

MILANO – Il Milan non potrà contare su Zlatan Ibraihomovic nel match di questa sera valido per la qualificazione in Europa League. L'attaccante 38enne – sempre a segno nei match ufficiali disputati da inizio stagione – è risultato positivo al coronavirus.

La positività è stata accertata dopo i tamponi effettuati mercoledì a seguito di un contagio all'interno dello spogliatoio rossonero.

Zlatan dovrà saltare almeno la gara di stasera di Europa League con il Bodoe, l'eventuale playoff di Europa League e le gare di Serie A con Crotone e Spezia. Si tratta del terzo caso di coronavirus, dopo Leao e Duarte, tra i giocatori del Milan.