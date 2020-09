Le ricette per allergici e intolleranti di una ticinese fanno innamorare la conduttrice di "Cotto e mangiato"

MENDRISIO – Tessa Gelisio è nota agli appassionati di cucina per essere la conduttrice di “Cotto e mangiato” su Italia1 e “Informa con Starbene”. Ambientalista e blogger, da qualche tempo l’attenzione Gelisio è stata attirata da una giovane ticinese.

Francesca Esber ha 32 anni ed è appassionata di cucina. Qualche tempo fa ha aperto su Intagram la pagina frallergisch. Già, perché qualche anno fa si è trovata con un problema: mangiare, possibilmente in modo gustoso e presentando dei piatti gradevoli alla vista, pur con una lista lunghissima di allergie.

Tessa Gelisio segue sui social l’iniziativa, con un like prestigioso alla pagina di Francesca. La ticinese, stimolata dagli apprezzamenti del pubblico per le sue ricette, recentemente ha aperto un sito Internet, dove alla passione per la cucina unisce consigli su come coltivare un orto del tutto biologico (impresa che le è riuscita alla perfezione!), curiosità sulle intolleranze e una lista di ristoranti, svizzeri e italiani, dove poter mangiare senza problemi nonostante allergie e intolleranze.

Il progetto è talmente piaciuto alla conduttrice che ha contattato Francesca per condividere la sua esperienza sul suo blog. Ne è così nato un articolo descrittivo di frallergisch, con alcune sfiziose ricette consigliate dalla giovane ticinese: pane profumato al sale grigio integrale (fermentato con bicarbonato), perfetto per chi è allergico al glutine, (finto) risotto allo zafferano e funghi, ravioli orientali, (finti) nuggets di pollo, la (non) cheesecake. Tutte proposte adatte a chi soffre di intolleranze, per dimostrare che, con qualche trucco, non si deve rinunciare alla buona (e bella) cucina.

Intanto, Francesca è finita nei radar di Tessa Gelisio, chissà che non si possa sviluppare una collaborazione…

Per vedere frallerisch clicca qui