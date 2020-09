Alla sbarra il primo agente pizzicato da "Via Sicura"oltre il limite di velocità in servizio

BELLINZONA – Sarà giudicato alle Assise Correzionali per eccesso di velocità. Cosa c’è di strano? Che lui è un agente della Polizia cantonale e ha superato il limite mentre era in servizio.

A Gentilino sfrecciava a oltre 100 chilometri all’ora su un limite di 50. Era il giugno del 2019, e l’uomo si stava recando a sirene spiegate verso il luogo di un incidente, con uno scooterista a terra. Probabilmente riteneva che le circostanze permettessero di superare i limiti, ma evidentemente il Procuratore Generale Andrea Pagani no.

La velocità, per poco, è sufficiente per far scattare l’articolo 90: l’uomo rischia addirittura da un anno a quattro anni di carcere.

Il suo caso è il primo di un agente, o in generale di una persona che finisce a giudizio per eccesso di velocità mentre era in servizio.