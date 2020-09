Strade ticinesi vietate per Boban

CAMORINO – Zvonimir Boban come...Balotelli. E non per le prodezze sul campo da calcio, s'intende. Come a 'Supermario', anche all'ex attaccante e dirigente del Milan croato è stato intimato il cartellino rosso dalle strade ticinesi. Come si apprende dal Foglio Ufficiale, Boban non potrà condurre veicoli sul suolo ticinese per un mese (dal 2 marzo 2021 all'1 aprile 2021 incluso).

Non si conoscono i dettagli dell'infrazione commessa, verosimilmente a inizio mese, da 'Zorro', che ha già pagato i 100 franchi di multa.