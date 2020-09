Locarno, grave incidente in Via Vallemaggia

LOCARNO – La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 12.30 a Locarno, un 58enne automobilista svizzero, domiciliato in Vallemaggia, circolava in via Vallemaggia in direzione di Solduno. Mentre effettuava una svolta a sinistra all'intersezione per poi immettersi in via Selva, vi è stata la collisione con un 65enne motociclista germanico domiciliato nel Locarnese, che circolava in senso opposto in direzione di Locarno.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Locarno, i pompieri di Locarno e i soccorritori del Salva che dopo aver prestato le prime cure al centauro, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica il 65enne ha riportato gravi ferite.