A Lino Gabbani e 'Gustando' i premi Ticinowine 2020

MORBIO – Si è svolta sabato 26 settembre 2020, nella splendida cornice della Casa del vino Ticino, la cerimonia di consegna dei premi Ticinowine 2020

PREMIO TICINOWINE 2020: GUSTANDO RSI ReteUno

Dal 2017, ogni sabato, percorrono il nostro cantone, alla scoperta di argomenti legati alla nostra tradizione popolare, alle sagre, al buon cibo, alle ricchezze e agli ottimi vini con particolare attenzione alla passione che anima e accomuna le donne e gli uomini che qui producono. Storie di vita, incontri, località, curiosità, prodotti e feste: questi gli ingredienti della ricetta elaborata da Fabrizio Casati e Fabio Guerra che, con un occhio alla tradizione e l’altro al futuro hanno accompagnato i radioascoltatori con entusiasmo e simpatia ad assaggiare il meglio dei nostri prodotti enogastronomici. Sono queste le motivazioni con le quali, la commissione Ticinowine, ha deciso di attribuire il Premio Ticinowine 2020

alla trasmissione radiofonica “Gustando”. Hanno ritirato il premio Fabrizio Casati e Fabio Guerra.

PREMIO TICINOWINE 2020 ALLA CARRIERA: LINO GABBANI

Con un’incredibile visione imprenditoriale unita all’attenzione per la clientela e la passione per i prodotti enogastronomici ticinesi, portò vivacità all’azienda di famiglia esaltando il piacere delle cose buone. Da sempre appassionato di vino, fu pioniere nel proporre vini storici ticinesi e una vasta selezione di Merlot prodotti in Ticino. Invidiabile la sua collezione di etichette ticinesi, da sempre esposta nel suo negozio di Via Pessina. Ricordiamo inoltre che, a lui, si devono le primissime edizioni del Mondiale del Merlot che si svolgeva all’epoca alla Villa Principe Leopoldo. Con questi motivi, la

commissione Ticinowine ha deciso, all’unanimità, di attribuire il Premio Ticinowine alla carriera 2020 a Lino Gabbani. Ha ritirato il premio il figlio Francesco.