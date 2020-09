Tragedia, il ciclista investito a Viganello è morto

VIGANELLO - La Polizia cantonale comunica che il 63enne ciclista svizzero domiciliato nel Luganese, vittima dell'incidente avvenuto il 26.09.2020 poco dopo le 16.30 a Viganello, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Ha avuto così un tragico epilogo l'incidente: l'86enne alla guida della vettura, nello svoltare a sinistra per immettersi su via Rava, entrava in collisione con un ciclista 63enne domiciliato nella regione, che a bordo della sua e-bike giungeva, in senso opposto, da via Pazzalino.

Si era capito sin da subito che le condizioni dell'uomo fossero gravi.