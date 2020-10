Donald Trump e sua moglie hanno il coronavirus

NEW YORK – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sua moglie Melania sono risultati positivi al coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso tycoon su Twitter. "Io e la first lady – scrive – siamo risultati positivi al Covid. Da subito ci siamo messi in quarantena e abbiamo iniziato il processo di guarigione. Insieme ce la faremo".

Il medico del presidente ha confermato la notizia della positività di Donald e Melania, affermando che "stanno bene. Donald continuerà a portare avanti i suoi compiti senza alcuna interruzione", ha aggiunto.