Notte da lupi! Cadono alberi, ferito un addetto al servizio forestale. E c'è preoccupazione per fiumi e laghi

È successo a Riva, per fortuna non ci sono feriti, anche se la vettura è stata letteralmente infilzata. La strada è stata chiusa

BELLINZONA – È stata una notte di fortissimo vento in tutto il Ticino, con piogge abbondanti. Il telefono di Polizia e Pompieri è suonato ininterrottamente: alberi caduti, un ferito.

Piante che ostruivano la strada sono state tagliate a Melide, Maroggia e Arogno, oltre che a Morbio Inferiore, dove un addetto al servizio forestale è rimasto ferito cadendo da un muretto. Soccorso dagli uomini del SAM, è stato portato all’ospedale, con ferite che non parrebbero comunque particolarmente gravi.

Preoccupano i fiumi e i laghi. MeteoSvizzera ha diramato un’allerta di grado 3 per piena per il Ticino dalle 18 di ieri alle 11 di domani, di grado 2 per il Lago Maggiore, il Lago di Lugano e la Tresa da ieri alle 18 sino a lunedì alle 11. Il Cassarate e il Ticino sono ingrossati e pieni di fango.

La pista dei kart a Magadino è allagata.