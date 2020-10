Scomparso a Lugano un anziano di 85 anni. Ha problemi di memoria

LUGANO - È scomparso ieri attorno alle ore 1600 dal proprio domicilio Giovanni Carnevale, nato il 17.02.1935 e domiciliato a Lugano. L'uomo dovrebbe spostarsi a piedi per Lugano.

Connotati: Carnagione bianca, età apparente anni 85, corporatura media, altezza cm 170, peso circa kg 70/75, viso ovale/rotondo, occhi castani, capelli grigi/bianchi lisci, corti.

Si esprime in lingua italiana e francese.

Al momento della scomparsa indossava pantaloni in velluto colore marrone, giacca blu scuro, polo di colore blu marca Lacoste, scarpe nere, cappellino blu sportivo dell’Adidas e degli occhiali da sole.

In caso di rintraccio avvisare il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

La nipote ha condiviso un post su Facebook: "Mai avrei pensato di pubblicare un post del genere... È scomparso mio nonno da ieri pomeriggio zona Lugano, ha problemi di memoria, sicuramente si sarà perso e non sa come tornare a casa (non voglio pensare al peggio) la polizia è al corrente! chiedo gentilmente a tutti di condividere e nel caso qualcuno lo vedesse di chiamare la polizia o chiamare 0795453422 Grazie a tutti per la collaborazione".