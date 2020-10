SAN GALLO – Il ritiro della Nazionale Svizzera di Calcio ha preso il via ieri a Abtwil (San Gallo) in vista delle sfide contro Croazia, Spagna e Germania. Dopo il consueto 'giro di tamponi', c'è un caso di coronavirus nella 'Nati'. Xherdan Shaqiri – comunica – l'ASF è risulato positivo al tampone e si trova ora in isolamento.

La positività di Shaqiri non dovrebbe intaccare il programma della Nazionale.