Due casi di Covid-19 alla CSIA: una classe in quarantena

LUGANO – Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) comunicano che in seguito alla positività di due allievi della stessa classe del Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA) di Lugano, è stata stabilita una quarantena di classe.

Due studenti del CSIA di Lugano, scuola postobbligatoria, sono risultati positivi al Coronavirus. Trattandosi di due allievi appartenenti alla medesima classe, l’Ufficio del medico cantonale ha valutato opportuno stabilire una quarantena di classe. Gli allievi erano già stati tenuti a casa preventivamente ieri. L’indagine ambientale da parte del servizio di contact tracing intanto prosegue.

Fino al termine della quarantena, le lezioni per gli allievi direttamente coinvolti non sono sospese, ma proseguono temporaneamente a distanza (tramite videolezioni e attività da casa), come previsto dalle indicazioni relative alle scuole professionali del Protocollo di quarantena di classe predisposto dal DECS. La direzione dell’istituto ha già informato a tal proposito i diretti interessati.

Per gli altri allievi dell’istituto, non toccati dalla quarantena, l’attività scolastica continua normalmente in presenza.

A tutela delle persone coinvolte, si invitano i media a non sollecitare gli operatori e gli allievi dell’istituto, rivolgendosi per maggiori informazioni unicamente al contatto sotto indicato.

Cogliamo l’occasione per ribadire l’importanza di seguire scrupolosamente le misure di protezione, con particolare riferimento all’uso della mascherina, al mantenimento della distanza e alle misure di igiene accresciuta.