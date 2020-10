Due positivi al Seven di Lugano, uno in una squadra di calcio: oltre 150 persone in quarantena!

BELLINZONA - Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) comunica che nella giornata odierna sono state poste preventivamente in quarantena oltre 150 persone, a seguito di tre casi risultati positivi al Coronavirus. Le persone interessate saranno contattate nella giornata di domani dal servizio di contact tracing.

Tre casi risultati positivi al Coronavirus hanno generato un numero importante di quarantene.

Il primo episodio è da ricondurre alla presenza di due persone positive in un locale notturno del Luganese, il Seven di Lugano, la notte di venerdì 2 ottobre. Sulla base dell’elenco degli avventori fornito dal gerente del locale, l’Ufficio del medico cantonale ha provveduto a notificare ai medesimi via SMS di porsi immediatamente in quarantena, in attesa di venir contattati, come da prassi, dal team di contact tracing.

Il secondo invece concerne un caso positivo che sabato ha giocato una partita di calcio del campionato interregionale con la propria squadra, impegnata in trasferta oltre San Gottardo. Anche in questo caso è stata preventivamente informata la società e domani le persone interessate saranno contattate dal servizio di contact tracing.

Alle persone direttamente toccate dalla quarantena si ricorda l’importanza di evitare il più possibile i contatti in attesa delle istruzioni del contact tracing e di consultare al più presto il proprio medico o di prendere contatto con la hotline cantonale (0800 144 144) in caso di sintomi anche lievi.