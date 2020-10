Ancora circa 120 persone in quarantena: i frequentatori di un locale a Bellinzona e una squadra di calcio

BELLINZONA - Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) comunica che nella giornata odierna sono stati posti in quarantena fra gli altri i frequentatori di un locale notturno del Bellinzonese e i giocatori di una squadra di calcio. Per agevolare le operazioni del servizio di contact tracing, come noto particolarmente sollecitato negli ultimi giorni, si procede in questi casi alla notifica di quarantena via sms o e-mail.

Alla luce dell’evoluzione del numero di nuovi casi positivi al Coronavirus in Ticino e all’importante aumento delle persone poste in quarantena l’Ufficio del medico cantonale ha provveduto ad adattare la propria prassi, con lo scopo di supportare il servizio di contact tracing, attualmente sotto forte pressione.

Nel caso di quarantene di gruppi numericamente rilevanti, il medico cantonale notifica il provvedimento ai diretti interessati con un SMS o e-mail, quando questa possibilità è data.

Oggi il messaggio è stato recapitato al centinaio di frequentatori del discobar La Clava di Bellinzona a seguito della presenza di una persona positiva la notte di sabato 3 ottobre, così come ai giocatori di una squadra di calcio di terza lega.

L’SMS o e-mail vale come ordine di quarantena e nel testo si ricordano le misure a cui attenersi, consultabili pure sul sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica. A chi è toccato dal provvedimento viene inoltre ricordata l’importanza di consultare al più presto il proprio medico o di prendere contatto con la hotline cantonale (0800 144 144) in caso di sintomi anche lievi.