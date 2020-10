Ambrì, una classe delle Elementari in quarantena

AMBRÌ – Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) comunicano che a seguito della positività di due allievi delle scuole elementari di Ambrì è stata stabilita una quarantena di classe.

Due allievi delle scuole elementari di Ambrì appartenenti alla medesima sezione sono risultati positivi al Coronavirus a seguito di contatti stretti avvenuti all'esterno del contesto scolastico. L’Ufficio del medico cantonale ha valutato opportuno stabilire una quarantena di classe. Come previsto dal "Protocollo quarantena di classe" per le scuole elementari, la direzione di istituto ha informato immediatamente i genitori degli allievi coinvolti, per i quali la scuola in presenza è temporaneamente sospesa. Le attività scolastiche proseguiranno secondo le modalità previste dall'istituto.

Per gli altri allievi dell’istituto, non toccati dalla quarantena, l’attività scolastica continua normalmente in presenza.

DECS e DSS informano inoltre che da oggi continueranno ad essere pubblicati i casi di quarantene di classe, mentre non verranno più resi noti casi di allievi o docenti positivi che implicano un numero inferiore di quarantene. L'informazione relativa a questi ultimi continuerà ad essere gestita all'interno di ogni singolo istituto.