Alla ricerca del miglior ratafià di noci della Svizzera italiana

ASCONA – Dopo la ‘Nazionale del Girasole’, l’ultima invenzione di Elio Moro è...scovare il miglior ratafià di noci della Svizzera italiana. Docente e vulcano di idee per la sua associazione benefica, Moro lancia l’ennesimo concorso per “valorizzare le nostre tradizioni”.

Nel suo laboratorio di Ascona, Moro analizzerà le bottigliette da due decilitri di ratafià (e le rispettive ricette) che gli verranno recapitate entro il 31 gennaio 2021. “Il concorso – spiega – è aperto a tutti. I partecipanti dovranno versare una tassa di iscrizione di 30 franchi all’IBAN CH59 0825 2015 0749 C001 C, che saranno devoluti in beneficenza tramite l’Associazione Girasole Benefico, e spedire ‘i campioni’ all’indirizzo Elio Moro, Via Delta 8 (Ascona)”.

Ad analizzare i ratafià di noci ci sarà una giuria che spazia da esperti a non esperti. “Il verdetto arriverà la prossima primavera e il vincitore si assicurerà un premio simbolico ma di prestigio”.