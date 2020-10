"Bisogna diminuire i contagi, ma di questo passo..."

BERNA – L’appello è forte. Forse non chiaro a tutto, ma forte. “Di questo passo, supereremo i duemila casi al giorno già nel mese di ottobre”. Parole e musica della Task force Covid-19 della Confederazione pubblicate sul proprio sito internet.

“Più il numero di casi è elevato – avverte la Task force – e più diventa difficile e costoso tenere tutto sotto controllo. Attualmente, la crescita delle nuove infezioni è più rapida rispetto alle scorse settimane. La task force ritiene che vengono effettuati troppi pochi test: il virus continua a circolare e la strategia delle autorità di contenere la diffusione del Covid-19 - come il tracciamento di contatti e l’isolamento - viene minata alla base”.

Per la task force non è da escludere che “prossimamente assisteremo a un incremento di ospedalizzazioni delle persone a rischio e, di conseguenza, si alzerà il numero dei morti. La priorità è far scendere il numero di casi in modo tale da consentire ai Cantoni di proseguire con il tracciamento dei contatti”.

E, non da ultimo, “la raccomandazione è quella di indossare sempre la mascherina negli spazi chiusi. Dobbiamo cercare di evitare al minimo le restrizioni per la società ed economia”.