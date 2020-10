Covid-19, Bertaggia e Renzetti positivi al tampone

LUGANO – L’Hockey Club Lugano comunica che il giocatore Alessio Bertaggia è purtroppo risultato positivo al test del COVID-19 cui si è sottoposto ieri. L’attaccante bianconero sta bene, si trova in isolamento presso la sua abitazione e, a partire dal manifestarsi di lievi sintomi, non ha più avuto contatto con i compagni di squadra e lo staff. La società bianconera ha immediatamente avvisato l’Ufficio del Medico Cantonale.

Come da indicazioni di quest’ultimo, l’intera squadra e l’intero staff sportivo si sottoporranno in giornata al test del tampone per definire eventuali altre misure di protezione. In attesa dei risultati del test del tampone, la squadra e lo staff si trovano in isolamento presso le proprie abitazioni.

L’FC Lugano comunica che lunedì 12 ottobre, al rientro da un soggiorno di quattro giorni in Italia, il presidente Angelo Renzetti ha accusato un lieve stato febbrile. È stato dunque sottoposto al tampone nasofaringeo che è risultato positivo al COVID-19.

Il presidente si trova in isolamento al proprio domicilio e non presenta sintomi particolari. Si precisa che in questo periodo il signor Renzetti non ha avuto contatti con giocatori o membri dello staff tecnico del club.