Denti: "L'obbligo di mascherina va esteso anche negli uffici"

TICINO – 102 nuovi contagi in 24 ore in Ticino. Quasi tremila in tutta la Svizzera con otto decessi e 57 ricoveri. Sono numeri in netto aumento e che – dopo il Consigliere di Stato Raffaele De Rosa – preoccupano il presidente dell’Ordine dei medici ticinese Franco Denti.

“Come funziona il Covid – dice alla RSI – lo sappiamo: prima si alza il numero dei contagi, poi dei ricoveri e poi aumentano i ricoveri in cure intense. Bisogna aggiungere altre misure a quelle varate settimana scorsa dal Governo. L’obbligo di mascherina va esteso, anche negli uffici dove mantenere la distanza sociale è impossibile o difficile. E poi bisogna ridurre quelle manifestazioni che hanno mandato in tilt il sistema di contact tracing. Gli sport minori, per esempio, sono da sospendere”.

E ancora: “È ora di essere più rigorosi – afferma Denti alla RSI –. Ci siamo già passati e sappiamo cosa vuol dire. Bisogna evitare di tornare alla situazione di aprile. Anche io penso che entro la fine del 2021 avremo un vaccino funzionante”.