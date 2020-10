Merlani è preoccupato. "Il virus non si è indebolito. Se non mettiamo in atto misure, la situazione peggiorerà"

BELLINZONA - Il medico cantonale Giorgio Merlani non nasconde la sua preoccupazione: i contagi per Coronavirus hanno ricominciato a aumentare in modo esponenziale. È però convinto che la differenza la farà il comportamento individuale.

"Se non mettiamo in atto delle misure per contrastare l’andamento e non adeguiamo il nostro comportamento individuale la situazione epidemiologica non farà che peggiorare", ha detto al Corriere del Ticino Online. I tempi per i vaccini saranno lunghi, quindi l'unica arma che si può mettere in campo è il comportamento della popolazione.

"Ci sono due aspetti preoccupanti: l’avvio immediato e senza grandi avvisaglie, e la rapida crescita dei contagi", sottolinea, facendo notare come a marzo si testavano solo i casi gravi, ora si sta cercando di scovare tutti i positivi. Ma il virus a suo dire non si è indebolito.