Inaugurato il Parco Eolico del San Gottardo! La produzione sarà sufficiente a coprire il fabbisogno energetico leventinese

SAN GOTTARDO - Si è svolta questa mattina, nella cornice di un passo innevato, la cerimonia di

inaugurazione ufficiale del Parco eolico del San Gottardo. Il Consigliere di Stato Claudio Zali, Direttore del Dipartimento del territorio, il Sindaco di Airolo Franco Pedrini, il Direttore generale dei Services Industriels de Genève (SIG) Christian Brunier e il Direttore dell’Azienda Elettrica Ticinese (AET) Roberto Pronini hanno simbolicamente attivato l’impianto di fronte ai rappresentanti delle aziende e delle istituzioni coinvolte nella realizzazione del progetto.

Il montaggio dei 5 aerogeneratori è stato completato nell’arco di due estati, sfruttando i mesi di apertura del passo. Il 2019 è stato dedicato alla realizzazione delle fondazioni, dei tracciati per gli allacciamenti alla rete e dei percorsi di accesso ai generatori. Nell’estate del 2020 è stata la volta del trasporto e del montaggio in loco dei componenti delle torri, delle navicelle e delle pale.

I generatori si trovano ora nella fase di messa in esercizio e inizieranno a produrre regolarmente entro il mese di novembre. Il cantiere sarà concluso nella prossima estate, con il completamento delle numerose opere di compenso ambientale e sistemazione del territorio previste.

Il parco eolico è composto da 5 aerogeneratori da 2.35 MW di potenza l’uno forniti dall’azienda tedesca Enercon. La produzione prevista si situa tra i 16 e i 20 GWh all’anno, sufficienti a coprire il fabbisogno di energia elettrica di tutte le economie domestiche della Leventina.

L’investimento ammonta a CHF 32 mio ed è stato sostenuto dagli azionisti della società Parco eolico del San Gottardo SA: AET (70%), SIG (25%) e il Comune di Airolo (5%). L’impianto beneficerà dei sussidi al rinnovabile concessi dalla Confederazione attraverso la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC) per un periodo di 20 anni.

Il Parco eolico del San Gottardo, unico impianto eolico attualmente in fase di realizzazione in Svizzera, vede la luce 18 anni dopo la presentazione del primo progetto e a seguito di un lungo iter autorizzativo. I partner del progetto esprimono soddisfazione per il raggiungimento di un risultato che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Confederazione in termini di produzione eolica e che rappresenta un concreto passo avanti nell’impegno in favore della transizione energetica.