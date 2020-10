Contagi, nuovo drammatico boom! Superata quota 3'100, con un tasso di positività del 14,4%!

BERNA - Cinquecento contagi circa più di ieri, un tasso di positività dei testati del 14,4%, sempre più elevato (la media delle ultime due settimane è dell'11,6% contro il 5,4% della fase più calda della prima ondata). Il nuovo bollettino dell'Ufficio Federale della Sanità è preoccupante.

I contagi registrati nelle ultime 24 ore in Svizzera sono 3'105, per un totale di 74'422 in totale.

Si registrano purtroppo 5 decessi, che portano la somma a 1'823.

Per quanto concerne le ospedalizzazioni, quelle nuove sono 68.

I tamponi eseguiti tra ieri e oggi sono stati 21'628. L'incidenza è ora di 867,1 casi ogni 100mila abitanti.

In isolamento ci sono 7'311 persone, i loro contatti in quarantena sono 12'964. Quasi lo stesso numero di individui, 12'232, è in quarantena dopo essere rientrato da un paese a rischio.