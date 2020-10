Scomparso da agosto a Zurigo, potrebbe essere in Ticino. Chi l'ha visto?

ZURIGO - È scomparso da Zurigo e non è escluso che possa soggiornare da qualche parte in Ticino, per cui anche la Polizia Cantonale segnala la scomparsa di Dieter Zinniker.

L'uomo, classe 1956, manca da lunedì 24 agosto 2020.

L'uomo di 64 anni è stato visto per l'ultima volta nella sua casa di Zurigo Oerlikon lunedì 24 agosto 2020. È possibile che Dieter Zinniker soggiorni da qualche parte nel Canton Ticino.

Qualsiasi informazione sul luogo in cui si trova l'uomo scomparso sono da inoltrare alla Polizia della città di Zurigo, tel. 0 444 117 117, o a qualsiasi altro posto di polizia.

Comando della Polizia cantonale, 0848 25 55 55