Coronavirus in Ticino: lunedì di 26 nuove infezioni e un decesso

BELLINZONA – Il sito del Cantone ha appena fornito l’aggiornamento odierno dei dati sull’emergenza Coronavirus. Alle 8:00 di oggi, lunedì 19 ottobre, si contano 4'517 contagi dall’inizio dell’epidemia e 352 morti.

Rispetto a ieri – data dell'ultimo bollettino –, la crescita è stata di 26 casi positivi e di un decesso in più. 940, invece, i pazienti dimessi dagli ospedali dall'inizio della pandemia. Allo stato attuale, vi sono 30 pazienti ricoverati in ospedale (+4 da ieri), di cui uno in terapia intensiva.