Due positivi a Minusio, quarantena di classe alle medie

MINUSIO - Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) comunicano che in seguito alla positività di due allievi della stessa classe della scuola media di Minusio, è stata stabilita una quarantena di classe.

In seguito alla positività di due allievi appartenenti alla medesima classe della scuola media di Minusio, l’Ufficio del medico cantonale (UMC) ha valutato opportuno stabilire una quarantena di classe.

Fino al termine della quarantena, le lezioni per gli allievi direttamente coinvolti proseguono temporaneamente a distanza come previsto dalle indicazioni relative alle scuole medie del Protocollo di quarantena di classe predisposto dal DECS.

Per gli altri allievi dell’istituto e degli altri 35 istituti di scuola media, non toccati dalla quarantena, l’attività scolastica continua normalmente in presenza.