Controllate quasi 100 auto nel Luganese, in tre casi mancava la notifica per prestazioni frontalieri

LUGANO - La Polizia cantonale comunica che oggi, 20.10.2020, è stata effettuata un'operazione di controllo nel Luganese. L'operazione si è svolta in collaborazione con l'Amministrazione federale delle dogane, la Polizia Città di Lugano, la Polizia Malcantone Ovest, gli ispettori dell'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro (UIL), della Commissione paritetica cantonale (CPC) e dell'Associazione interprofessionale di controllo (AIC).

Nel corso dell'operazione sono state controllate in totale 125 persone e 93 veicoli. Non sono state rilevate infrazioni di carattere penale in urto alla Legge federale sugli stranieri mentre è stata riscontrata in tre casi la mancata notifica per prestazioni transfrontaliere.

Gli uffici preposti approfondiranno gli accertamenti in base ai dati oggi raccolti.