Scatta il coprifuoco in Lombardia. Italia con il fiato sospeso: "Miglioramenti entro una settimana oppure..."

MILANO – Quella di ieri è stata la prima serata di coprifuoco in Lombardia e in Campania. Nessuno può girare nelle regioni dalle 23 alle 5, eccezion fatta per chi mostra l’autocertificazione che comprova l’urgenza dello spostamento. Così Milano si è (ri)trasformata in una città deserta. Le vie della movida, dai Navigli a corso Como, si sono presentate completamente deserte e presidiate dai Carabinieri e Polizia.

Lombardia e Campania potrebbero non essere le uniche regioni a optare per il coprifuoco. Il premier Giuseppe Conte e il tutto il Governo monitora la curva epidemiologica ed è pronto a fare scattare la stessa misura in tutta Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, se entro una settimana non arrivano effetti positivi grazie al coprifuoco, non sono escluse azioni drastiche come il coprifuoco in tutta la Nazione o, addirittura, l’uscita dalle abitazioni solo per recarsi al lavoro o a scuola.

Intanto – scrive il quotidiano italiano –, le autorità stanno lavorando alla lista delle potenziali “attività non necessarie” da dover chiudere in vista di eventuali nuove misure.