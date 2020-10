Inizio settimana da allerta, poi torna il sole e le temperature si alzano

BELLINZONA - Il Ticino si è svegliato con forti piogge e nelle prossime ore il tempo non accennerà a migliorare, anzi: neve, acqua e strade sdrucciolevoli, MeteoSvizzera ha lanciato diversi allarmi.

Il primo riguarda appunto le forti piogge, è comunque di grado 2, per cui indica un pericolo moderato. Interessa tutto il nostro Cantone, sin dalle 3 della notte ormai passata e fino alle 21, dunque si prevedono ancora alcune ore con un fenomeno intenso, capace di accumulare dai 60 ai 100 millimetri d'acqua, col limite delle nevicate in calo a 1300-2200 metri.

Le nevicate, appunto: è allerta di grado 3 in Alta Vallemaggia, Leventina, Blenio e Alto Moesano, dalle 9 di stamattina alle 3 della notte che verrà. La fase pi§ intensa è dal mezzogiorno di oggi alle 20, sopra i 1600 metri si prevedono dai 10 ai 20 centimetri di neve, sopra i 2000 metri dai 20 centimetri al mezzo metro.

In Alto Moesano si segnalano, con un'allerta di grado 2, le strade sdrucciolevoli, dalle 13 di oggi alle 8 di domani, a causa della neve ghiacciata.

Da domani comunque ci saranno miglioramenti: si prevede infatti al "Sud il mattino annuvolamenti residui, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. In Engadina e nelle Valli del Grigioni italiano al mattino nuvoloso e ancora un po' di pioggia o neve al di sopra dei 1100 - 1400 metri, in seguito passaggio a tempo asciutto con schiarite viepiù ampie. A basse quote temperatura minima 7 gradi, massima 17, in Alta Engadina 3. In montagna, nelle vallate superiori, e al mattino a tratti anche in pianura, vento moderato da nord. A 2000 metri rialzo della temperatura a 0 gradi. In Engadina sopra 1400 metri fino a metà giornata ancora qualche centimetro di neve fresca", per giungere a un mercoledì soleggiato e con 4-8 gradi di temperatura minima e 15 di massima, con vento ancora in montagna.

Giovedì ci saranno "lungo le Alpi annuvolamenti a tratti estesi", ma più a sud sarà abbastanza soleggiato, con 16 gradi di massima, in rialzo venerdì e sabato sino a 18 gradi, non solo in pianura bensì anche in montana.