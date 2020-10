Aumentano i morti, 52 in 24 ore. I contagi sono ancora alti, 9'207

BERNA - Leggermente meno di ieri, se questo può consolare, ma decisamente ancora molto alti: i nuovi contagi da Covid in Svizzera sono 9'207, per un totale da inizio pandemia di 154'251.

Rispetto a ieri, aumentano e di parecchio i morti, 52 contro 31, portando il totale a 2'037, con 279 nuove ospedalizzazioni (in leggera decrescita da ieri). Ma aumenta l'incidenza della malattia, con 1'797,2 casi ogni 100.000 abitanti oggi e 904,3 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni.

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 38'211, con un tasso di positività del 24,1%.

Le persone in isolamento attualmente sono 31'410, quelle in quarantena per essere entrate in contatto con loro 26'333, oltre a 7'348 persone dopo essere rientrate da un Paese considerato a rischio.