Il DECS annulla già Espoprofessioni previsto per marzo 2021

BELLINZONA - Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha deciso di annullare l’edizione di espoprofessioni prevista a marzo 2021. In sostituzione di tale manifestazione sarà proposto un programma alternativo di eventi che permetterà ai vari pubblici di scoprire ed esplorare il mondo delle professioni e delle formazioni del postobbligo.

A grande rammarico degli organizzatori, la quattordicesima edizione di espoprofessioni, già posticipata e dunque prevista dal 22 al 27 di marzo 2021 presso il Centro esposizioni di Lugano, è annullata a causa dell’evoluzione della situazione pandemica.

Il comitato di organizzazione di espoprofessioni, in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro, le scuole professionali, SwissSkills e la Città dei mestieri della Svizzera italiana, è stato incaricato di proporre un programma alternativo di eventi, che sfrutterà i canali del web e per quanto possibile degli eventi in presenza, per permettere agli allievi della scuola media, ai genitori e ai giovani adulti di scoprire ed esplorare il mondo delle professioni e delle formazioni del postobbligo.

Il nuovo programma eventi sarà reso noto nei prossimi mesi.