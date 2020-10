"Genitori, abbiate prudenza per Halloween", l'appello del Consiglio di Stato

BELLINZONA - Il Consiglio di Stato ha adattato le regole in vigore in Ticino alle nuove disposizioni decise dal Consiglio federale. Le principali novità introdotte dalla Confederazione riguardano la chiusura obbligatoria di bar e ristoranti, dalle 23 alle 6, e i limiti massimi di 50 spettatori per tutte le manifestazioni pubbliche e di 10 partecipanti per gli eventi privati. Il Governo coglie l’occasione per invitare genitori e ragazzi a osservare scrupolosamente le disposizioni anche domani sera, in occasione della festa di «Halloween», e durante tutta la settimana di vacanze scolastiche.

Il Consiglio di Stato ticinese ha accolto con favore le decisioni rese note mercoledì dal Consiglio federale, che risultano sostanzialmente in linea con quanto era già stato deciso dal Consiglio di Stato. L’intervento della Confederazione ha il pregio di creare uniformità tra i Cantoni in ambiti che superano i loro confini, rispettando tuttavia il nostro sistema federalista e le differenti sensibilità ed esigenze locali – ad esempio, nel settore della scuola.

Il Governo ticinese ha adattato le disposizioni cantonali, estendendo le norme federali applicate alla ristorazione (art. 4, 5 e 5a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare) anche a tutte le strutture accessibili al pubblico nelle quali possono essere consumati alimenti e bevande (casinò, cinema, teatri, locali erotici e simili). Il Consiglio di Stato ha in particolare preso atto della decisione del Consiglio federale di non limitare l’attività dei locali erotici: queste strutture sono pertanto autorizzate a riaprire, limitando tuttavia i propri servizi di ristorazione secondo le norme federali (chiusura dalle 23 alle 6, servizio al tavolo con un massimo di 4 persone, registrazione dei dati di almeno una persona, ecc.).

Il Consiglio di Stato conferma infine il proprio messaggio alla popolazione sul comportamento da tenere durante questa fase dell’emergenza: «le scelte giuste ci proteggono», specialmente per quanto riguarda la riduzione dei contatti personali, che vanno limitati. Il Governo coglie l’occasione per invitare genitori e ragazzi a mostrare particolare attenzione e responsabilità domani sera, in occasione della festa di «Halloween», e per tutta la settimana di vacanze scolastiche che avrà inizio stasera.

In ogni situazione, la popolazione è invitata a rispettare le raccomandazioni che sappiamo essere efficaci per limitare la diffusione del virus: limitare i contatti, mantenere le distanze, indossare la mascherina coprendo naso e bocca, lavare frequentemente le mani, isolarsi immediatamente in caso di sintomi.