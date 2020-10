VIGANELLO - Una pentola che ha probabilmente preso fuoco, per cause ancora da stabilire: stando a nostre informazioni, sarebbe quello il motivo che ha scatenato un rogo in una palazzina a Viganello.

L'incendio è partito dal secondo piano, tutti gli inquilini della palazzina sono stati fatti uscire precauzionalmente e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Cantonale e di quella Comunale.

Non ci sarebbero feriti.