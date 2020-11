Coronavirus, l'Italia accelera: si va verso lockdown locali e spostamenti tra regioni vietati

ITALIA – Nuova settimana, nuove misure in Italia. Da domani, infatti, il premier Giuseppe Conte potrebbe firmare un nuovo dpcm che dovrebbe – condizionale ancora d’obbligo – prevedere lockdown locali e vietare gli spostamenti tra regioni. È l’aumento repentino dei pazienti ricoverati in cure intense ad aver smosso la situazione.

Nel nuovo decreto – riportano i media italiani – c’è anche l’intenzione di predisporre di nuovi Covid Hotel, dove poter ospitare e isolare i pazienti che, rimanendo a casa, rischierebbero di contagiare i famigliari considerati a rischio. La misura dovrebbe entrare in atto, anche se non è chiaro se in tutta Italia o solo in alcune aree metropolitane.

Per evitare il lockdown totale, Conte vorrebbe intervenire con “limitazioni ai negozi e frenare gli spostamenti tra regioni. Nessun Paese è pronto alla pandemia. Stiamo facendo il possibile”.

Una conferenza del premier Conte potrebbe essere indetta per questa sera dopo i vari appuntamenti con le autorità.