È morto nella notte Gigi Proietti

ROMA – È morto nel giorno del suo ottantesimo compleanno l'attore romano Gigi Proietti. Il celebre attore non ce l'ha fatta: ricoverato da ieri in terapia intesiva per problemi cardiaci, Proietti è morto all'alba in una clinica privata di Roma. Il mattatore del teatro italiano lascia due figlie e una compagna.

Non solo attore di teatro, cinema e televisione, ma anche showman, cantante e direttore artistico di palcoscenici importanti a Roma, come il Brancaccio e, negli ultimi 17 anni, del Globe Theatre a Villa Borghese. Ed è sconfinata la lista delle sue interpretazioni: dal film "Febbre da cavallo" al "Maresciallo Rocca" sul piccolo schermo; da "Cavalli di battaglia" al recentissimo "Edmund Kean" in palcoscenico.