Pochi minuti a mezzanotte. Cinque giorni e, se si continua così, saranno esauriti i posti in terapia intensiva

BERNA - La curva dei contagi si è leggermente appiattita ma i reparti di cure intense purtroppo sono confrontate con un conto alla rovescia sempre più stringente, mancherebbero cinque giorni alla saturazione.

In sintesi sono i concetti espressi in conferenza stampa a Berna da Virginie Masserey dell’UFSP. Se i contagi sono un po' diminuiti, il contrario vale per ospedalizzazioni ed anche decessi (il quadro clinico solitamente peggiore in alcuni giorni, per cui chi è ricoverato ora probabilmente si è ammalato qualche giorno fa).

"Il tasso di occupazione dei letti in terapia intensiva sta aumentando molto rapidamente. Ma c’è ancora il 27% di capacità. Di questo passo, però, tra cinque giorni sarà raggiunto il limite di posti di terapia intensiva", ha detto, non escludendo che in alcuni Cantoni si possano rinviare gli interventi non necessari.