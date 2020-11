Superati i 10mila contagi, altre 38 persone ospedalizzate

BELLINZONA - I dati di sabato parlano di 370 nuovi contagi e 3 decessi in Ticino causa Covid.

Il totale dei contagiati sfonda così il muro dei 10mila, attestandosi a 10'052, mentre i morti totali nel nostro Cantone sono 391.

Importanti, per capire la pressione sul sistema ospedaliero, i numeri relativi ai ricoveri. Nelle ultime 24 ore sono state ospedalizzate 38, persone per un totale di 267 persone in ospedale, di cui 21 in cure intense. I pazienti dimessi sono 12.

Il tasso di positività di chi è stato sottoposto a tampone negli ultimi 14 giorni resta alto: il 27% è risultato avere il Coronavirus.