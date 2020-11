Meno contagi nelle ultime 24 ore ma 6 decessi. E i ricoveri restano alti

BELLINZONA - Aumentano i morti ma diminuiscono i contagi, questo dicono i dati dei contagi di oggi. I nuovi positivi sono infatti 186, purtroppo le persone decedute sono 6.

In totale in Ticino ci sono stati, da inizio pandemia, 10'238, con 397 morti.

I nuovi ricoverati sono 27. In ospedale per Covid ci sono 281 persone, di cui 22 necessitano di cure intense. Per contro, nelle ultime 24 ore sono stati dimessi 8 pazienti.

Alle ore 16 il Governo terrà una conferenza stampa, forse per annunciare nuove misure.