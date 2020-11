Incendio in una palazzina a Tenero nella notte

TENERO – La Polizia cantonale comunica che questa mattina poco dopo le 3.30 a Tenero in via Francesca, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, si è sviluppato un incendio. Ad essere intaccato dalle fiamme è stato un appartamento al 1 piano di una palazzina di 4 piani.

A titolo precauzionale 27 inquilini dello stabile sono stati temporaneamente evacuati. Non si lamentano feriti. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti oltre alla Polizia cantonale, i pompieri di Tenero-Contra e di Locarno, la Polizia Città di Locarno, i soccorritori del SALVA e militi della Protezione civile di Locarno.

Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile - che è stato invaso dal fumo - sono tutt'ora in corso.