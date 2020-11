TICINO – Le Sante messe in Ticino tornano in diretta televisiva sulla RSI. Lo ha comunicato oggi la Curia vescovile precisando che "le Sante messe presiedute dal Vescovo di Lugano Valerio Lazzeri verranno trasmesse in diretta ogni domenica e nei giorni vestivi dalla chiesa di Cristo Risorto di Lugano".

Le funzioni religiose avranno inizio alle 9:05 e verranno trasmesse su RSI LA2.