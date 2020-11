Natalia Ferrara: "Favorevole allo sgombero del Molino"

MELIDE – Ieri sera a Matrioska su Teleticino i tre candidati alla presidenza del PLR Natalia Ferrara, Emilio Martinenghi e Alessandro Speziali hanno risposto alle domande incrociate di quattro giornalisti su temi d’attualità, politici e tanto altro ancora.

Tra i vari argomenti toccati, gli aspiranti presidenti Natalia Ferrara ed Emilio Martinenghi sono stati sollecitati sul caso dei ‘molinari’, argomento capace di accendere vivaci discussioni in città anche alla luce della recente manifestazione sfociata con un’aggressione a una giornalista de La Regione.

A precisa domanda, Natalia Ferrara si è detta favorevole “alla chiusura e allo sgombero del Molino”. “Non – aggiunge – per quello che è successo, ma già da prima e per diversi motivi. I centri culturali e associativi, anche autogestiti, vanno benissimo se danno valore aggiunto alla discussione, al confronto e al pluralismo. Il tutto, ovviamente, se c’è rispetto delle regole e delle persone. Se manca, e viene a meno il dialogo, non va bene. Io non do una casa dove puoi fare quello che vuoi tu, io ti do un posto nella società se vuoi starci in questa società. Se non ci vuoi stare, allora, trovati un altro posto”.

Il candidato Emilio Martinenghi ha invece risposto in modo lapidario domanda affermando che “quello che ha detto Natalia è totalmente condivisibile senza il bisogno di aggiungere altro”.