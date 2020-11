Prende fuoco una Graa, ingenti i danni. Era in corso l'essicazione di circa 650 chili di castagne

MOGHEGNO - La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 15 a Moghegno è scoppiato un incendio, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, in una Graa, dove era in corso l'essicazione di circa 650 chili di castagne.

Stando a una prima ricostruzione, le fiamme si sono sviluppate al pian terreno, per poi intaccare il piano superiore, nonché il tetto, della struttura.

Non vi sono feriti. Ingenti per contro i danni all'edificio. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e il Corpo Pompieri Maggia con 11 uomini e 3 veicoli, che hanno provveduto a spegnere le fiamme.