Sette pazienti e nove collaboratori positivi al San Giovanni di Bellinzona

BELLINZONA - Il Covid è entrato nell'Ospedale San Giovanni di Bellinzona.Sono infatti risultati positivi, secondo tio.ch, nove collaboratori e sette pazienti.

Tutti erano ricoverati o lavorano nel reparto di Medicina 2. Non si sa ancora come il virus sia entrato, spiega il portavoce dell'EOC Mariano Masserini. Si sta provvedendo alle indagini ambientali per capirlo, naturalmente pazienti e parenti coinvolti sono stati avvisati ed ora si sta sanificando il reparto.

"All'interno dell'EOC sono in vigore misure specifiche di protezione, quali la mascherina chirurgica obbligatoria, la corretta igiene delle mani, il triage per pazienti e visitatori, il distanziamento sociale laddove possibile, la continua sensibilizzazione del personale e dei pazienti", ha aggiunto Masserini, che fa notare come il rischio zero non esista.