I ricoverati sono quasi 10mila. I decessi tra ieri e oggi sfiorano il centinaio

BERNA - Quasi un centinaio di morti nelle ultime 24 ore in Svizzera: sono 97 i decessi causati dal Covid, per un totale di 2'960 da inizio pandemia.

I nuovi contagi sono 6'739 (in tutto 257’135).

Tra ieri e oggi sono stati eseguiti 32’765 tamponi, con un tasso di positività del 21,87%.

Le persone in ospedale sfiorano quota 10mila (9'993), di cui 272 ricoverati nelle ultime ore.

31'907 individui sono in isolamento, 36'573 in quarantena e 1'048 lo sono perchè di ritorno da paesi a rischio (in questi casi la positività è di circa il 20% dei casi).