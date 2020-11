Tragedia! Un 17enne perde il controllo della moto, cozza contro un cartello e muore sul colpo

DAVESCO-SORAGNO - La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 13:00 a Davesco-Soragno vi è stato un incidente della circolazione stradale. Un 17enne motocilista, cittadino svizzero domiciliato nella regione, in sella a un motoveicolo, circolava sulla Strada cantonale in direzione di Cadro.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, nell'affrontare una curva a sinistra ha perso il controllo del mezzo andando a cozzare contro un cancello sulla sua destra. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde, che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che constatare il decesso del 17enne a causa delle gravi ferite riportate.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada rimarrà chiusa almeno fino alle 17:00. Eventuali testimoni che avessero assistito all'incidente sono pregati di contattar e la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.