I contagi scendono sotto il 300, aumentano però gli ospedalizzati

BELLINZONA - Oggi i nuovi casi di Covid in Ticino sono 259, un numero più basso rispetto a quelli dei giorni scorsi, anche se alla domenica si osserva spesso una diminuzione. I decessi sono stati 3.

In totale, nel nostro Cantone ci sono stati 12'480 positivi e 431 morti.

Sul fronte dei ricoveri, le persone che sono state ospedalizzate sono decisamente di più di quelle che sono state dimesse: le prime sono 26, le seconde 11. Si trovano in ospedale 344 pazienti affetti da Covid, di cui 33 in cure intense (in aumento entrambi i numeri).